Козлов рассказал, какую травму получил Кузнецов в третьем матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, какую травму получил нападающий Евгений Кузнецов в третьем матче серии с «Локомотивом». Форвард попал под силовой приём Александра Полунина и покинул площадку на носилках. В четвёртом матче серии Кузнецов участия не принимал.

— Была информация, что некоторые игроки команды заболели. Правда это или нет?

— У нас два игрока с пневмонией: Алалыкин и Зоркин. Никита ни одной не сыграл, Данил одну на капельницах.

— Что с Евгением Кузнецовым?

— У него сотрясение, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Кузнецов не набрал очков в серии с «Локомотивом».