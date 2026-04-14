Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такой мастер!» Егор Сурин поделился впечатлениями от игры с Александром Радуловым

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился впечатлениями от игры в звене с 39-летним форвардом Александром Радуловым. В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» опытный хоккеист отметился голом и двумя передачами.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Александр Радулов сегодня сделал 1+2, до этого тоже забивал и в принципе играет на высоком уровне — и это в 40 лет! Какие впечатления от игры с Александром?
— Такой мастер! Набираюсь опыта, всё время слушаю его, учусь. Дай бог, чтобы так было и дальше. Наслаждаюсь игрой вместе с ним. Скорее всего, больше учусь, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android