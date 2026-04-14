«Такой мастер!» Егор Сурин поделился впечатлениями от игры с Александром Радуловым

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился впечатлениями от игры в звене с 39-летним форвардом Александром Радуловым. В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» опытный хоккеист отметился голом и двумя передачами.

— Александр Радулов сегодня сделал 1+2, до этого тоже забивал и в принципе играет на высоком уровне — и это в 40 лет! Какие впечатления от игры с Александром?

— Такой мастер! Набираюсь опыта, всё время слушаю его, учусь. Дай бог, чтобы так было и дальше. Наслаждаюсь игрой вместе с ним. Скорее всего, больше учусь, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.