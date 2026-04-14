Сурин высказался о потенциальном сопернике «Локомотива» в полуфинале плей-офф КХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о потенциальном сопернике ярославского клуба в полуфинале плей-офф КХЛ, который определится в паре ЦСКА — «Авангард».

— Большая вероятность, что «Локомотив» в следующем раунде снова встретится с «Авангардом». В прошлом году серия с омичами дошла до седьмого матча, очень напряжённое противостояние. Ждёте эту встречу?

— Чтобы сделать то, о чём мы договорились, надо обыграть любого соперника. Готовимся к любому клубу. Если мы выйдем на Омск, это будет очень интересная серия. Как говорится, успеха нам, успеха им. Посмотрим, кто сильнее, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.