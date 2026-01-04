ЦСКА – Авангард, результат матча 14 апреля 2026 года, счет 3:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

ХК ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом»
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный ЦСКА принимал омский «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. Счёт в серии — 3-1 в пользу «ястребов».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5)     1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5)     2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5)     3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов с передач Джереми Роя и Ивана Дроздова. «Авангард» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Марселя Ибрагимова с передач Максима Лажуа и Майкла Маклауда. Армейцы вновь вышли вперёд в счёте на 37-й минуте — отличился Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Виталий Абрамов. В середине третьего периода Полтапов забросил третью шайбу ЦСКА.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* если потребуется

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
Отложенная смерть. Как и почему ЦСКА осуществил худший обмен в истории клуба в КХЛ
Отложенная смерть. Как и почему ЦСКА осуществил худший обмен в истории клуба в КХЛ
