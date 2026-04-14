Никитин: ЦСКА в серии. Парни сыграли на победу, этого не хватало в предыдущих матчах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о первой победе армейцев в серии с «Авангардом». В четвёртом матче серии армейцы одержали победу со счётом 3:1.

— Здесь всё просто: мы в серии. Готовимся к следующей игре. Не скажу, что счёт по игре, но сегодня парни сыграли на победу, этого нам не хватало в предыдущих играх. Достаточно ровная серия за исключением первого матча, тогда мы неправильно вошли в серию. Соперник очень серьёзный, отличный момент для роста многих молодых парней, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* если потребуется