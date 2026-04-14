Никитин: ЦСКА в серии. Парни сыграли на победу, этого не хватало в предыдущих матчах
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о первой победе армейцев в серии с «Авангардом». В четвёртом матче серии армейцы одержали победу со счётом 3:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5) 1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5) 2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5) 3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)
— Здесь всё просто: мы в серии. Готовимся к следующей игре. Не скажу, что счёт по игре, но сегодня парни сыграли на победу, этого нам не хватало в предыдущих играх. Достаточно ровная серия за исключением первого матча, тогда мы неправильно вошли в серию. Соперник очень серьёзный, отличный момент для роста многих молодых парней, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.
* если потребуется
