Никитин: против ЦСКА — соперник, заставляющий выворачиваться наизнанку в каждой смене

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о большом сопротивлении «Авангарда» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина. На данный момент армейский клуб уступает в серии со счётом 1-3.

«Есть ли резервы? Всегда говорим ребятам, что они сами не знают свой потенциал. Против нас соперник, который заставляет выворачиваться наизнанку в каждой смене. Конечно, на Денисе Зернове сказывается простой, он долго не тренировался толком. В этой серии ещё такой непрекращающийся темп, тут даже тренировки бы не помогли», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* если потребуется