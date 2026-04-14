Никитин — о счёте 1-3 в серии: глобально у ЦСКА непростая задача, но локально всё понятно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об отставании в серии с «Авангардом». Армейцы уступают со счётом 1-3 в серии с омским клубом.

«Понятно, мы знаем своих лидеров и потенциальных лидеров. Может, они не проводят феноменальный раунд с «Авангардом», но однозначно получают феноменальный опыт. У нас глобально задача очень непростая, но локально всё понятно. Редко выпадают шансы проявить свои лучшие качества, стоя на краю. У Клима Костина в принципе такой стиль игры, плюс мы играем против серьёзной и взрослой команды, где достаточно ребят, которые умеют так играть.

Виталию Абрамову непросто в таком темпе выживать в силу антропометрии. Так что просто дали в прошлом матче ему отдохнуть, нет иной подоплёки», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.