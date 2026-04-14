Ги Буше: если бы перед серией сказали, что мы будем вести 3-1 у ЦСКА, мы бы согласились

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с ЦСКА (1:3, 3-1). Омский клуб ведёт в счёте в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3-1.

«Боевой матч, как и вся серия, всегда этого жду от плей-офф. В каждом раунде жду семь матчей и даже овертаймы в седьмой игре. Сейчас счёт 3-1 в нашу пользу, если бы перед стартом серии сказали, что будет так, все бы мы согласились. Мы забрали одну игру на выезде, серия возвращается домой», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.

* если потребуется