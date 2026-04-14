Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: если бы перед серией сказали, что мы будем вести 3-1 у ЦСКА, мы бы согласились

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с ЦСКА (1:3, 3-1). Омский клуб ведёт в счёте в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5)     1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5)     2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5)     3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)    

«Боевой матч, как и вся серия, всегда этого жду от плей-офф. В каждом раунде жду семь матчей и даже овертаймы в седьмой игре. Сейчас счёт 3-1 в нашу пользу, если бы перед стартом серии сказали, что будет так, все бы мы согласились. Мы забрали одну игру на выезде, серия возвращается домой», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.
* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android