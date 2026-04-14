Ги Буше: если бы перед серией сказали, что мы будем вести 3-1 у ЦСКА, мы бы согласились
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в четвёртом матче серии с ЦСКА (1:3, 3-1). Омский клуб ведёт в счёте в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5) 1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5) 2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5) 3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)
«Боевой матч, как и вся серия, всегда этого жду от плей-офф. В каждом раунде жду семь матчей и даже овертаймы в седьмой игре. Сейчас счёт 3-1 в нашу пользу, если бы перед стартом серии сказали, что будет так, все бы мы согласились. Мы забрали одну игру на выезде, серия возвращается домой», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующие матчи серии состоятся 16, 18*, 20* апреля.
* если потребуется
