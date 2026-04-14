Ги Буше: ЦСКА играл на выживание, сегодня стоит похвалить их вратаря

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил игру вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина в четвёртом матче серии с армейцами (1:3, 3-1).

«Сегодня стоит похвалить вратаря ЦСКА, он здорово действовал. После первого периода было 18:6 по броскам в нашу пользу. Команда соперника играла на выживание, и вратарь в том числе. Он ключевая фигура в такой момент.

Никогда не меняем план на игру, даже если пропускаем первыми. Именно за счёт того, что не паникуем в такой ситуации, мы лучшая команда КХЛ по игре на выезде. Конечно, ожидаем, что соперник силён, может забить один-два гола, но нужно играть все 60 минут, а то и больше. Встречаются две сильные команды, понимали, что будет непросто. Если думаешь, что плей-офф — это легко, ты просто никогда не доходил до этой стадии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.