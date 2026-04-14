Ги Буше: ЦСКА играл на выживание, сегодня стоит похвалить их вратаря

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил игру вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина в четвёртом матче серии с армейцами (1:3, 3-1).
«Сегодня стоит похвалить вратаря ЦСКА, он здорово действовал. После первого периода было 18:6 по броскам в нашу пользу. Команда соперника играла на выживание, и вратарь в том числе. Он ключевая фигура в такой момент.
Никогда не меняем план на игру, даже если пропускаем первыми. Именно за счёт того, что не паникуем в такой ситуации, мы лучшая команда КХЛ по игре на выезде. Конечно, ожидаем, что соперник силён, может забить один-два гола, но нужно играть все 60 минут, а то и больше. Встречаются две сильные команды, понимали, что будет непросто. Если думаешь, что плей-офф — это легко, ты просто никогда не доходил до этой стадии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 14 апреля 2026
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:15
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:16
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:35
-
20:03
-
19:37
-
19:20
-
19:00
-
18:35
-
18:18
-
17:45
-
17:10
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
15:51
-
15:31
-
15:02
-
14:31
-
14:00
-
13:44