Ги Буше: ЦСКА играл на выживание, сегодня стоит похвалить их вратаря

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил игру вратаря ЦСКА Дмитрия Гамзина в четвёртом матче серии с армейцами (1:3, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5)     1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5)     2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5)     3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)    

«Сегодня стоит похвалить вратаря ЦСКА, он здорово действовал. После первого периода было 18:6 по броскам в нашу пользу. Команда соперника играла на выживание, и вратарь в том числе. Он ключевая фигура в такой момент.

Никогда не меняем план на игру, даже если пропускаем первыми. Именно за счёт того, что не паникуем в такой ситуации, мы лучшая команда КХЛ по игре на выезде. Конечно, ожидаем, что соперник силён, может забить один-два гола, но нужно играть все 60 минут, а то и больше. Встречаются две сильные команды, понимали, что будет непросто. Если думаешь, что плей-офф — это легко, ты просто никогда не доходил до этой стадии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА одержал первую победу в четвертьфинале плей-офф с «Авангардом»
