Том Уилсон рассказал о настрое «Вашингтона» на последний матч регулярного сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о предстоящем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Обе команды потеряли шансы на плей-офф, а сама встреча не будет иметь турнирного значения. Игра на стадионе «Нейшнвайд-Арена» начнётся в 2:00 мск 15 апреля.

«В конце концов, это НХЛ. Нельзя воспринимать эти игры как должное. Каждый раз, когда надеваешь свитер, ты гордишься клубом, за который играешь, и своими товарищами по команде», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Столичный клуб провёл 81 встречу и набрал 93 очка, он располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» — 11-й (92 очка).