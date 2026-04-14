Том Уилсон рассказал о настрое «Вашингтона» на последний матч регулярного сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о предстоящем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс». Обе команды потеряли шансы на плей-офф, а сама встреча не будет иметь турнирного значения. Игра на стадионе «Нейшнвайд-Арена» начнётся в 2:00 мск 15 апреля.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
«В конце концов, это НХЛ. Нельзя воспринимать эти игры как должное. Каждый раз, когда надеваешь свитер, ты гордишься клубом, за который играешь, и своими товарищами по команде», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

Столичный клуб провёл 81 встречу и набрал 93 очка, он располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» — 11-й (92 очка).

«Ещё один год? Я подумаю!» Овечкина рано провожать на пенсию в НХЛ?
