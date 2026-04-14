Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 14 апреля 2026 года

Сегодня, 14 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего прошли две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф КХЛ на 14 апреля 2026 года:
«Салават Юлаев» — «Локомотив» — 0:4;
ЦСКА — «Авангард» — 3:1.
Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Группа А
«Локомотив» (1) — «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.
«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 3-1.
Группа Б
«Металлург» (1) — «Торпедо» (6) — счёт в серии — 3-0.
«Динамо» Минск (2) — «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-3.
На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.