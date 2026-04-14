Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 14 апреля 2026 года

Сегодня, 14 апреля, прошли два матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Горняк-УГМК» — «Металлург» Новокузнецк — 3:2;

«Рязань-ВДВ» — «Нефтяник» — 3:4.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 2-1.

2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 2-1.

3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 2-0.

4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 0-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.