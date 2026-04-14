Результаты матчей плей-офф МХЛ на 14 апреля 2026 года

Сегодня, 14 апреля, прошли четыре матча второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Омские Ястребы» — «Чайка» — 4:0;

«Стальные Лисы» — «Авто» — 8:4;

«Локо» — «Динамо-Шинник» — 6:1;

«МХК Спартак» — «Красная Армия» — 3:4.

Серии плей-офф Западной конференции:

«Локо» — «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 2-0;

МХК «Спартак» — «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1.

Серии плей-офф Восточной конференции:

«Омские Ястребы» — «Чайка» — счёт в серии — 1-0;

«Стальные Лисы» — «Авто» — счёт в серии — 1-0.

Напомним, серии проводятся до трёх побед.