Андрей Назаров высказался о краткосрочных сериях во втором раунде плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался о скоротечных сериях второго раунда плей-офф, где лишь в одной паре соперники обменялись победами.

«Второй раунд Кубка Гагарина радует великолепной картинкой и интересными матчами. Да, серии получаются достаточно скоротечными. Для болельщиков, федерального спортивного телевидения, а также коммерческих доходов клубов и лиги это, безусловно, плохо. Не будем забывать, что хоккей — это бизнес, поэтому в будущем нужно сделать выводы и разобраться, почему не получилось серьёзной борьбы. Однако, повторюсь, интересные игры всё равно были.

Но если кто-то быстро вылетел во втором раунде, то некоторые команды и вовсе не попали в восьмёрки сильнейших в конференциях, а другие завершили борьбу за трофей после первого раунда. Наша лига будет двигаться вперёд только благодаря жёсткой конкуренции и работающему потолку зарплат. В хоккей вкладываются серьёзные средства, поэтому и тренерам, и хоккеистам, и менеджменту нужно понимать: важны результат и привлечение болельщиков на трибуны. А в целом, как мы говорили раньше, наши топ-клубы, словно огромные грузовики, заправились лучшим топливом в мире и двигаются только вперёд, не оглядываясь назад», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.