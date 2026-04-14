«Команда сыграла очень солидно». Полтапов — о первой победе ЦСКА в серии с «Авангардом»
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги победного четвёртого матча серии с «Авангардом» (3:1, 1-3) и отметил игру вратаря армейской команды Дмитрия Гамзина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Карнаухов (Рой, Дроздов) – 05:38 (5x5) 1:1 Ибрагимов (Лажуа, Маклауд) – 17:58 (5x5) 2:1 Соркин (Полтапов, Абрамов) – 36:36 (5x5) 3:1 Полтапов (Абрамов, Нестеров) – 48:18 (5x5)
«Смогли дожать, и Дима Гамзин выручал нас сегодня. Вся команда сыграла очень солидно. Наша задача – продолжать играть ещё лучше. В эпизоде с голом правильно вышли из зоны. Виталий на скорости под клюшечку мне сунул шайбу, оставалось только попасть в верхний угол ворот. С первых минут и с первых секунд мы старались настраиваться, что нельзя упускать ни единого момента, не давать шансов сопернику, навязывать свою игру», — цитирует Полтапова пресс-служба клуба.
