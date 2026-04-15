Охотюк держал Рашевского, Нестеров благодарил Гамзина. Фото победы ЦСКА над «Авангардом»

14 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором ЦСКА принимал «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «ястребов».

В первом периоде соперники обменялись голами. На шайбу нападающего ЦСКА Павла Карнаухова ответил защитник «Авангарда» Марсель Ибрагимов. Во втором и третьем периодах забивали только хозяева: Максим Соркин и Прохор Полтапов.

Пятый матч серии 1/4 финала пройдёт 16 апреля в Омске.