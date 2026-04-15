Владелец «Вашингтона» высказался о будущем Александра Овечкина в клубе

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал ситуацию с будущим капитана команды — российским хоккеистом Александром Овечкиным.

«Это очень, очень важное решение. Овечкин лидирует в нашей команде по количеству голов и набранных очков. Он играет уже очень, очень давно, и он точно поступит правильно. Это будет решение с учетом мнения его семьи, и мы поддерживаем его в том, чтобы дать ему время. Важно немного отвлечься от игры и провести время со своей семьей, женой, мамой, братом. Я уверен, что мы будем часто общаться по ходу межсезонья. Я полностью доверяю его мнению и жду, что будет дальше», — приводит слова Леонсис RMNB.

Контракт российского нападающего со столичным клубом истекает по окончании сезона‑2025/26.