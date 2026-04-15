Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в заключительной игре регулярки НХЛ

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арене» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

«Вашингтон» закончил регулярный чемпионат на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах.

«Коламбус» остался на 11-й позиции на Востоке, имея в активе 92 балла.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Бун Дженнер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин сделал результативную передачу на победный гол.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Кирилл Марченко (оба «Блю Джекетс») и Иван Мирошниченко («Кэпиталз») результативными действиями не отметились.