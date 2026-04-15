Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Коламбус Блю Джекетс – Вашингтон Кэпиталз, результат матча 15 апреля 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус» в заключительной игре регулярки НХЛ
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арене» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27     1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46     1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)    

«Вашингтон» закончил регулярный чемпионат на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах.

«Коламбус» остался на 11-й позиции на Востоке, имея в активе 92 балла.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Бун Дженнер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Бовиллье и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин сделал результативную передачу на победный гол.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Кирилл Марченко (оба «Блю Джекетс») и Иван Мирошниченко («Кэпиталз») результативными действиями не отметились.

