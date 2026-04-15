Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз – Монреаль Канадиенс, результат матча 15 апреля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и два ассита Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Монреаль»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мартон (Мичков, Bonk) – 08:08     2:0 Bonk (Мичков, McDonald) – 14:42     2:1 Галлахер (Гуле, Тексье) – 26:50     3:1 Мичков – 33:52     3:2 Эванс (Джекай, Велено) – 39:49     4:2 Бамп (Мартон) – 52:00    

«Филадельфия» набрала 98 очков и поднялась на 7-е место в Восточной конференции, обойдя «Оттаву» на один балл, но у «Сенаторз» есть игра в запасе.

«Монреаль» закончил регулярку на 4-м месте на Востоке, набрав 106 очков.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и ассистентским дублем. Помимо в него составе хозяев шайбы забросили Портер Мартон, Оливер Бонк и Алекс Бамп.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брендан Галлахер и Джейк Эванс.

Российский форвард «Монреаль» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android