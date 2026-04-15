Гол и два ассита Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Монреаль»

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арены — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

«Филадельфия» набрала 98 очков и поднялась на 7-е место в Восточной конференции, обойдя «Оттаву» на один балл, но у «Сенаторз» есть игра в запасе.

«Монреаль» закончил регулярку на 4-м месте на Востоке, набрав 106 очков.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился голом и ассистентским дублем. Помимо в него составе хозяев шайбы забросили Портер Мартон, Оливер Бонк и Алекс Бамп.

В составе гостей голы записали на свой счёт Брендан Галлахер и Джейк Эванс.

Российский форвард «Монреаль» Иван Демидов результативными действиями не отметился.