«Каролина» обыграла в гостях «Айлендерс», у Никишина результативная передача

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арене» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

«Каролина» уверенно первая на Востоке с 113-ю очками.

«Айлендерс» закончили регулярку на 12-м месте в Восточной конференции, имея в активе 91 балл.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Бо Хорват.

В составе гостей голы записали на свой счёт Николай Элерс и Марк Янковски. Российский защитник Александр Никишин сделал результативную передачу на победный гол.

Вратарь хозяев Илья Сорокин был в заявке на матч, но на льду так и не появился.