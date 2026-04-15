Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Каролина Харрикейнз, результат матча 15 апреля 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» обыграла в гостях «Айлендерс», у Никишина результативная передача
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арене» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Унгер Cёрум, Стэнковен) – 03:05     1:1 Хорват (Барзал, Eklund) – 33:14     1:2 Янковски (Нюстрём, Никишин) – 54:38    

«Каролина» уверенно первая на Востоке с 113-ю очками.

«Айлендерс» закончили регулярку на 12-м месте в Восточной конференции, имея в активе 91 балл.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Бо Хорват.

В составе гостей голы записали на свой счёт Николай Элерс и Марк Янковски. Российский защитник Александр Никишин сделал результативную передачу на победный гол.

Вратарь хозяев Илья Сорокин был в заявке на матч, но на льду так и не появился.

