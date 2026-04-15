Александр Овечкин провёл 1573-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в своей 1573-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принял участие в заключительной игре регулярки в текущем сезоне с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) и отметился голевой передачей на победную шайбу своей команды.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 15-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина из завершивших карьеру хоккеистов является легендарный Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1576 встреч), который занимает 14-е место в данном рейтинге.