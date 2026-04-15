Миннесота Уайлд – Анахайм Дакс, результат матча 15 апреля 2026, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Юрова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Анахайм», Капризов не играл
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арене» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мактавиш (Лакомб, Пилинг) – 10:27 (pp)     1:1 Юров (Тарасенко) – 16:42     2:1 Хейт (Фолиньо, Юханссон) – 31:24     3:1 Фаббри (Обе-Кюбель, Джонс) – 53:03     3:2 Мактавиш (Гранлунд, Готье) – 59:14    

В составе хозяев шайбы забросили Хантер Хейт, Робби Фаббри и российский форвард Данила Юров. У Владимира Тарасенко (Россия) в активе результативная передача.

В составе гостей оба гола записал на свой счёт Мэйсон Мактавиш.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в матче не принял участия, получив отдых перед плей-офф.

Россияне Яков Тренин («Миннесота») и Павел Минтюков («Анахайм») очков не набрали.

«Миннесота Уайлд» закончила своё выступление в регулярке, заняв третье место в Западной конференции (104 очка). В первом раунде Кубка Стэнли она встретится с «Даллас Старз». Серия начнётся на льду «звёзд».

В заключительной встрече в регулярном чемпионате «Анахайм Дакс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 17 апреля.

