Гол Юрова и передача Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Анахайм», Капризов не играл

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арене» (Сент-Пол, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили Хантер Хейт, Робби Фаббри и российский форвард Данила Юров. У Владимира Тарасенко (Россия) в активе результативная передача.

В составе гостей оба гола записал на свой счёт Мэйсон Мактавиш.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов в матче не принял участия, получив отдых перед плей-офф.

Россияне Яков Тренин («Миннесота») и Павел Минтюков («Анахайм») очков не набрали.

«Миннесота Уайлд» закончила своё выступление в регулярке, заняв третье место в Западной конференции (104 очка). В первом раунде Кубка Стэнли она встретится с «Даллас Старз». Серия начнётся на льду «звёзд».

В заключительной встрече в регулярном чемпионате «Анахайм Дакс» сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз» 17 апреля.