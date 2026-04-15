Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером сезона в «Вашингтоне»

Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером сезона в «Вашингтоне»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранил лидерские позиции в списках лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27     1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46     1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)    

При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон также отметился ассистом. Таким образом, канадец и россиянин делят первое место среди лучших игроков команды по набранным очкам. У Уилсона 64 (30+34) очка. На счету Овечкина 64 (32+32) очка.

Кроме того, россиянин сохранил лидирующую позицию и в гонке снайперов сезона в команде. У Овечкина 32 шайбы, тогда как у Уилсона 30 голов.

«Вашингтон» закончил регулярный чемпионат на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android