Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром и снайпером сезона в «Вашингтоне»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохранил лидерские позиции в списках лучших бомбардиров и снайперов «столичных» в сезоне. Минувшей ночью форвард отметился одной результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).
При этом вице-капитан столичной команды Том Уилсон также отметился ассистом. Таким образом, канадец и россиянин делят первое место среди лучших игроков команды по набранным очкам. У Уилсона 64 (30+34) очка. На счету Овечкина 64 (32+32) очка.
Кроме того, россиянин сохранил лидирующую позицию и в гонке снайперов сезона в команде. У Овечкина 32 шайбы, тогда как у Уилсона 30 голов.
«Вашингтон» закончил регулярный чемпионат на 9-м месте в Восточной конференции, набрав 95 очков в 82 матчах.
