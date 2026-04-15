Александр Овечкин сыграл во всех матчах сезона и вошел в историю НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал пятым игроком в истории лиги, которому удалось провести полный регулярный сезон из 82 матчей в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает пресс‑служба «Вашингтона» в своих соцсетях.

В заключительной игре чемпионата столичная команда обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:1. Овечкин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой встречи.

В сезоне 40-летний россиянин записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 ассиста, не пропустив ни одного матча. Ранее подобное удавалось лишь четырём хоккеистам: Яромиру Ягру (дважды), Никласу Лидстрёму, Теему Селянне и Дэйву Андрейчуку.

Несмотря на индивидуальные успехи лидера, «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на девятой строчке Восточной конференции с 95 очками и остался за пределами плей-офф.