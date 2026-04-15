Юта Маммот – Виннипег Джетс, результат матча 15 апреля 2026, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» обыграла «Виннипег», у Сергачёва результативная передача
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центре» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Кули (Шмидт) – 08:05     2:0 Шмальц (Сергачёв, Гюнтер) – 24:54 (pp)     2:1 Коннор (Виларди, Шайфли) – 37:09 (pp)     3:1 Шмальц (Кули, Келлер) – 47:16 (pp)     4:1 Петерка – 47:42     4:2 Шайфли (Коннор, Виларди) – 52:36     4:3 Росен – 54:23 (pp)     5:3 Керфут – 59:36    

В составе хозяев шайбы забросили Логан Кули, Ник Шмальц (2), Джон-Джейсон Петерка и Александр Керфут. У российского защитника Михаила Сергачёва в активе результативная передача.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайл Коннор, Марк Шайфли и Исак Росен.

