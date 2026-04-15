«Юта» обыграла «Виннипег», у Сергачёва результативная передача
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центре» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Кули (Шмидт) – 08:05 2:0 Шмальц (Сергачёв, Гюнтер) – 24:54 (pp) 2:1 Коннор (Виларди, Шайфли) – 37:09 (pp) 3:1 Шмальц (Кули, Келлер) – 47:16 (pp) 4:1 Петерка – 47:42 4:2 Шайфли (Коннор, Виларди) – 52:36 4:3 Росен – 54:23 (pp) 5:3 Керфут – 59:36
В составе хозяев шайбы забросили Логан Кули, Ник Шмальц (2), Джон-Джейсон Петерка и Александр Керфут. У российского защитника Михаила Сергачёва в активе результативная передача.
В составе гостей голы записали на свой счёт Кайл Коннор, Марк Шайфли и Исак Росен.
- 15 апреля 2026
-
06:52
-
06:41
-
06:39
-
06:13
-
05:42
-
05:28
-
04:57
-
04:37
-
04:32
-
04:28
-
03:11
- 14 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:15
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:16
-
21:11
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:35
-
20:03
-
19:37