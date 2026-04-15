«Юта» обыграла «Виннипег», у Сергачёва результативная передача

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла на льду «Дельта-центре» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Логан Кули, Ник Шмальц (2), Джон-Джейсон Петерка и Александр Керфут. У российского защитника Михаила Сергачёва в активе результативная передача.

В составе гостей голы записали на свой счёт Кайл Коннор, Марк Шайфли и Исак Росен.