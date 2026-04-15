Гол Маккиннона и ассистентский хет-трик Макара помогли «Колорадо» обыграть «Калгари»

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Блейк Коулман.

В составе гостей голы записали на свой счёт Арттури Лехконен, Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. Кейл Макар сделал три ассиста.

Российские хоккеисты Матвей Гридин, Айдар Суниев («Флэймз»), Валерий Ничушкин и Захар Бардаков (оба «Эвеланш») результативными действиями не отметились.

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ команды проведут дома 17 апреля: «Калгари Флэймз» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Колорадо» встретится с «Сиэтл Кракен».