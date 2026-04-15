«Надеюсь, это не последняя моя игра». Овечкин — после матча с «Коламбусом» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду, что матч с «Коламбус Блю Джекетс» (2:1) не стал для него последним.

«Сезон окончен. Это важный момент для молодых парней в нашей команде. Нужно играть и бороться до самого конца. Мы пытались выиграть и завершить сезон на мажорной ноте. Надеюсь, это не последняя моя игра. Посмотрим… Все зависит от нас. Я благодарю за поддержку наших фанатов, которые приехали сюда и делились с нами своими эмоциями. Сейчас я собираюсь вернуться домой и увидеться с семьей», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «столичных».

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на девятой строчке Восточной конференции с 95 очками и остался за пределами плей-офф.