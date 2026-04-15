Сент-Луис Блюз – Питтсбург Пингвинз, результат матча 15 апреля 2026, счет 7:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Бучневича и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» без Малкина
В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Макгроарти (Хейз) – 10:14     0:2 Хэйз – 16:40     0:3 Манта (Хейз) – 17:23     1:3 Снаггеруд (Томас) – 18:44     1:4 Сёдерблом (Киндел, Манта) – 22:58     2:4 Сундквист (Торопченко, Броберг) – 24:51     3:4 Майлу (Друен, Нейборс) – 30:37     4:4 Снаггеруд (Нейборс, Холлоуэй) – 35:49 (pp)     5:4 Холлоуэй (Снаггеруд) – 44:11     6:4 Бучневич (Кайру, Биннингтон) – 44:55     6:5 Хэйз (Ши, Шилов) – 52:20     7:5 Холлоуэй (Снаггеруд, Майлу) – 58:17    

В заключительной встрече в регулярном чемпионате «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Ютой Маммот» 17 апреля.

Соперником «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф НХЛ станет «Филадельфия Флайерз».

В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд (2), Оскар Сундквист, Логан Майлу, Дилан Холлоуэй (2) и российский нападающий Павел Бучневич. Алексей Торопченко (Россия) сделал результативную передачу.

В составе гостей голы записали на свой счёт Рутгер Макгроарти, Эйвери Хэйз (2), Энтони Манта и Эльмер Сёдерблом.

Российские форварды гостей Евгений Малкин и Егор Чинахов участия в матче не приняли.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Александр Овечкин сыграл во всех матчах сезона и вошёл в историю НХЛ
