Гол Бучневича и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» без Малкина

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

В заключительной встрече в регулярном чемпионате «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Ютой Маммот» 17 апреля.

Соперником «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф НХЛ станет «Филадельфия Флайерз».

В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд (2), Оскар Сундквист, Логан Майлу, Дилан Холлоуэй (2) и российский нападающий Павел Бучневич. Алексей Торопченко (Россия) сделал результативную передачу.

В составе гостей голы записали на свой счёт Рутгер Макгроарти, Эйвери Хэйз (2), Энтони Манта и Эльмер Сёдерблом.

Российские форварды гостей Евгений Малкин и Егор Чинахов участия в матче не приняли.