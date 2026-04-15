Гол Бучневича и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Питтсбург» без Малкина

В ночь с 14 на 15 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 7:5.
В заключительной встрече в регулярном чемпионате «Сент-Луис Блюз» сыграет в гостях с «Ютой Маммот» 17 апреля.
Соперником «Питтсбург Пингвинз» в первом раунде плей-офф НХЛ станет «Филадельфия Флайерз».
В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд (2), Оскар Сундквист, Логан Майлу, Дилан Холлоуэй (2) и российский нападающий Павел Бучневич. Алексей Торопченко (Россия) сделал результативную передачу.
В составе гостей голы записали на свой счёт Рутгер Макгроарти, Эйвери Хэйз (2), Энтони Манта и Эльмер Сёдерблом.
Российские форварды гостей Евгений Малкин и Егор Чинахов участия в матче не приняли.
