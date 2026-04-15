«Ванкувер» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». У Панарина — ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Ванкувера» шайбы забрасывали Элиас Петтерссон (1+2), и Зив Буйум, также дубль на счету Джейка Дебраска. Петтерсон смог отличиться с помощью передачи российского защитника «Кэнакс» Кирилла Кудрявцева.
За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Лаферрье (1+1), Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Шведскому нападающему ассистировал российский форвард Артемий Панарин.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Лос-Анджелес Кингз» — с «Калгари Флэймз». Оба матча пройдут в ночь с 16 на 17 апреля — в последний день регулярного чемпионата НХЛ. Игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.
- 15 апреля 2026
-
08:31
-
08:20
-
07:56
-
07:42
-
07:20
-
06:52
-
06:41
-
06:39
-
06:13
-
05:42
-
05:28
-
04:57
-
04:37
-
04:32
-
04:28
-
03:11
- 14 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:35
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:15
-
21:57
-
21:32
-
21:25
-
21:16
-
21:11
-
21:04
-
20:57