«Ванкувер» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». У Панарина — ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Ванкувера» шайбы забрасывали Элиас Петтерссон (1+2), и Зив Буйум, также дубль на счету Джейка Дебраска. Петтерсон смог отличиться с помощью передачи российского защитника «Кэнакс» Кирилла Кудрявцева.

За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Лаферрье (1+1), Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Шведскому нападающему ассистировал российский форвард Артемий Панарин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Лос-Анджелес Кингз» — с «Калгари Флэймз». Оба матча пройдут в ночь с 16 на 17 апреля — в последний день регулярного чемпионата НХЛ. Игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.