Ванкувер Кэнакс – Лос-Анджелес Кингз, результат матча 15 апреля 2026, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Ванкувер» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес». У Панарина — ассист
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Петтерссон (Кудрявцев, Росси) – 09:21     1:1 Байфилд (Лаферрье, Мур) – 17:15     2:1 Дебраск (Бёзер, Гронек) – 20:52 (pp)     2:2 Кемпе (Копитар, Панарин) – 21:04     2:3 Лаферрье (Даути, Байфилд) – 22:17     3:3 Буйум (Хёгландер, Петтерссон) – 29:20     4:3 Дебраск (Петтерссон, Вилландер) – 62:58    

В составе «Ванкувера» шайбы забрасывали Элиас Петтерссон (1+2), и Зив Буйум, также дубль на счету Джейка Дебраска. Петтерсон смог отличиться с помощью передачи российского защитника «Кэнакс» Кирилла Кудрявцева.

За «Лос-Анджелес» отличились Алекс Лаферрье (1+1), Куинтон Байфилд и Адриан Кемпе. Шведскому нападающему ассистировал российский форвард Артемий Панарин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Лос-Анджелес Кингз» — с «Калгари Флэймз». Оба матча пройдут в ночь с 16 на 17 апреля — в последний день регулярного чемпионата НХЛ. Игры плей-офф стартуют в ночь на 19 апреля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
