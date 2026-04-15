Результаты матчей НХЛ на 15 апреля 2026 года

В ночь на 15 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 15 апреля 2026 года:

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз» — 1:2;

«Филадельфия Флайерз» – «Монреаль Канадиенс» — 4:2;

«Бостон Брюинз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:0;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2;

«Миннесота Уайлд» – «Анахайм Дакс» — 3:2;

«Калгари Флэймз» – «Колорадо Эвеланш» — 1:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Питтсбург Пингвинз» — 7:5;

«Юта Маммот» – «Виннипег Джетс» — 5:3;

«Ванкувер Кэнакс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ.