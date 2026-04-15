«Игроки «Салавата» упирались в нас». Егор Сурин оценил серию с уфимцами в плей-офф КХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил серию второго раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Какие ощущения от матча?
— Не знаю даже, как сказать… Переизбытка эмоций нет, все были зациклены на результате и готовились не как к завершающему серию матчу, а как к рядовому. Просто надо было выиграть. Сейчас, конечно, уже задумываемся о следующей серии, о следующих матчах. Нужно побольше отдохнуть и подготовиться к серии.

— Показалось, что все четыре матча были близкими. А какие у вас ощущения от серии?
— Серия равная, матчи были очень похожи один на другой. Наверное, не грубо будет сказать, что игроки «Салавата» упирались в нас. Мы знали, как надо противостоять им, кто у них лидеры, кого надо закрывать, с кем надо играть плотнее. Просто выполняли свою работу и в моменты, когда можно было забивать, делали это. Хотя могли и больше забить. Мои ожидания полностью оправдались, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

