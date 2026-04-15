«Игроки «Салавата» упирались в нас». Егор Сурин оценил серию с уфимцами в плей-офф КХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил серию второго раунда плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-0).

— Какие ощущения от матча?

— Не знаю даже, как сказать… Переизбытка эмоций нет, все были зациклены на результате и готовились не как к завершающему серию матчу, а как к рядовому. Просто надо было выиграть. Сейчас, конечно, уже задумываемся о следующей серии, о следующих матчах. Нужно побольше отдохнуть и подготовиться к серии.

— Показалось, что все четыре матча были близкими. А какие у вас ощущения от серии?

— Серия равная, матчи были очень похожи один на другой. Наверное, не грубо будет сказать, что игроки «Салавата» упирались в нас. Мы знали, как надо противостоять им, кто у них лидеры, кого надо закрывать, с кем надо играть плотнее. Просто выполняли свою работу и в моменты, когда можно было забивать, делали это. Хотя могли и больше забить. Мои ожидания полностью оправдались, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.