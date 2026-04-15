Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 15 апреля 2026 года

Сегодня, 15 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 15 апреля 2026 года (время московское):

19:30. «Торпедо» – «Металлург» Мг;

19:30. «Ак Барс» – «Динамо» Мн.

Пары 1/4 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Группа А

«Локомотив» (1) – «Салават Юлаев» (5) — счёт в серии — 4-0.

«Авангард» (2) — ЦСКА (4) — счёт в серии — 3-1.

Группа Б

«Металлург» (1) – «Торпедо» (6) — счёт в серии — 3-0.

«Динамо» Минск (2) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-3.

На стадии полуфиналов сыграют победители пар в каждой из групп. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.