Сурин: «Локомотив» играет с горячим сердцем и холодной головой

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметил большое желание игроков ярославского клуба побеждать в плей-офф.

— Три из четырёх матчей завершились «сухими» победами. За счёт чего удалось «засушить» «Салават»?
— Исай (вратарь Даниил Исаев. — Прим. «Чемпионата») — красавец, конечно. Много помогает, спасибо ему. Много парней ловят шайбу на себя. Желание победить играет ключевую роль. Если ты хочешь поймать шайбу, ты её поймаешь. А мы играем с горячим сердцем и холодной головой, у нас все хотят выиграть. Поэтому так и получается.

— Второй год подряд играете с «Салаватом» в плей-офф. В чём видите разницу с прошлогодней серией?
— Серии похожи. Уфа пытается вести свою игру, мы — свою. Наша система игры, наш стиль более продуктивны в плане результатов. Но в целом игры схожи, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

