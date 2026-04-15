Александр Овечкин пропустил лишь 4,6% матчей «Вашингтона» в регулярках за 21 сезон в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не пропустил ни одного матча в своём 21-м сезоне в НХЛ. В сезоне 40-летний россиянин записал на свой счёт 64 очка — 32 заброшенные шайбы и 32 ассиста, не пропустив ни одного матча.

Всего за 21 год Овечкин сыграл 1573 матча в регулярках из 1649 возможных. При этом из 76 пропусков причиной 51 были травмы, а ещё в 25 случаях – другие причины (дисквалификации, ковид-протокол во время пандемии, семейные обстоятельства).

Овечкин стал пятым игроком в истории лиги, которому удалось провести полный регулярный сезон из 82 матчей в возрасте 40 лет и старше. За карьеру в рамках регулярок у Овечкина 929 шайб.