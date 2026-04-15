Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Мичков забросил шайбу и отдал две голевые передачи в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). Всего в текущем сезоне Мичков в 81 матче забросил 20 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Первой звездой игрового дня стал американский нападающий «Сент-Луиса» Джимми Санггеруд. В домашней игре с «Питтсбург Пингвинз» (7:5) игрок забросил две шайбы и дважды ассистировал партнёрам.

Третьей звездой дня был признан голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман, отразивший 21 бросок и сыгравший «на ноль» в домашней игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).