Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мартон (Мичков, Bonk) – 08:08     2:0 Bonk (Мичков, McDonald) – 14:42     2:1 Галлахер (Гуле, Тексье) – 26:50     3:1 Мичков – 33:52     3:2 Эванс (Джекай, Велено) – 39:49     4:2 Бамп (Мартон) – 52:00    

Мичков забросил шайбу и отдал две голевые передачи в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). Всего в текущем сезоне Мичков в 81 матче забросил 20 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Первой звездой игрового дня стал американский нападающий «Сент-Луиса» Джимми Санггеруд. В домашней игре с «Питтсбург Пингвинз» (7:5) игрок забросил две шайбы и дважды ассистировал партнёрам.

Третьей звездой дня был признан голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман, отразивший 21 бросок и сыгравший «на ноль» в домашней игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android