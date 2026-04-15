Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Мартон (Мичков, Bonk) – 08:08 2:0 Bonk (Мичков, McDonald) – 14:42 2:1 Галлахер (Гуле, Тексье) – 26:50 3:1 Мичков – 33:52 3:2 Эванс (Джекай, Велено) – 39:49 4:2 Бамп (Мартон) – 52:00
Мичков забросил шайбу и отдал две голевые передачи в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (4:2). Всего в текущем сезоне Мичков в 81 матче забросил 20 шайб и отдал 31 голевую передачу.
Первой звездой игрового дня стал американский нападающий «Сент-Луиса» Джимми Санггеруд. В домашней игре с «Питтсбург Пингвинз» (7:5) игрок забросил две шайбы и дважды ассистировал партнёрам.
Третьей звездой дня был признан голкипер «Бостон Брюинз» Джереми Свейман, отразивший 21 бросок и сыгравший «на ноль» в домашней игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).
Комментарии
