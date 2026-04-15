«Очень впечатляет». Нападающий «Локомотива» Сурин поблагодарил болельщиков «Салавата»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин похвалил болельщиков «Салавата Юлаева» за горячую поддержку уфимской команды.

— Уфа и Ярославль — хоккейные столицы, в обоих городах на аренах всегда шумно. Можете сравнить атмосферу здесь, в Уфе, с Ярославлем?

— Все болельщики — молодцы. Очень приятно играть и здесь, на арене в Уфе, под зелёными цветами, и у нас в Ярославле. На самом деле я очень благодарен болельщикам Уфы — их поддержка своей родной команды очень впечатляет. Но наши болельщики — вообще лучшие! Всё супер.

— В этом матче было хорошо слышно ярославских болельщиков, хотя, видимо, удалось в Уфу приехать не самому большому числу фанатов.

— Конечно, они стараются нас подбодрить и в каждый момент пытаются нас завести. Мы всё слышим и стараемся для них, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.