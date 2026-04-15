Мартин Нечас стал третьим чешским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас отметился результативной передачей в матче с «Калгари Флэймз» (3:1) и добрался до отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. Нечас стал третьим чешским игроком в истории НХЛ, набравшим 100 очков за сезон. На счету Нечаса в текущем сезоне 38 голов и 62 передачи.

Ранее это достижение покорялось легендарному чешскому нападающему Яромиру Ягру, который пять раз в карьере добирался до отметки в 100 набранных очков за сезон. Рекордным для Ягра стал сезон 1995/1996, когда форвард набрал 149 очков, что является лучшим результатом для чешских хоккеистов в истории НХЛ.

Также Давид Пастрняк четыре раза в карьере набирал минимум 100 очков за сезон. Его лучшим результатом являются 113 очков, набранные в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Самая громкая сделка сезона в НХЛ! «Колорадо» и «Каролина» разменялись суперзвёздами
Самая громкая сделка сезона в НХЛ! «Колорадо» и «Каролина» разменялись суперзвёздами
