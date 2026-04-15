Овечкин рассказал о планах после завершения последнего сезона по контракту с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своих планах после завершения последнего сезона по контракту со столичным клубом.

Как сообщает журналистка Сэмми Сильбер в соцсети Х, Овечкин сказал, что останется в Вашингтоне на ближайшее время и, вероятно, улетит в Россию в мае. Затем состоится командное совещание по итогам прошедшего сезона, после чего он обсудит дальнейшие планы о продолжении карьеры с сотрудниками, руководством «Кэпиталз» и своей семьёй.

В прошедшем регулярном сезоне 40-летний россиянин записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 ассиста, не пропустив ни одного матча.