«Этим ребятам просто плевать». Главный тренер «Коламбуса» раскритиковал игроков команды

«Этим ребятам просто плевать». Главный тренер «Коламбуса» раскритиковал игроков команды
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс раскритиковал игроков своей команды после поражения в последнем матче регулярного сезона от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27     1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46     1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)    

«Да просто посмотрите на статистику матча! Три хита, 23 потери… Не знаю, вернусь ли я в команду в следующем сезоне, но если вернусь, то поменяю эту культуру. Этим ребятам — им просто плевать. Поражения для них неважны. Ну как можно выходить и вот так играть? Мне следовало сделать это ещё месяц назад. Но именно поэтому мы оказались там, где оказались. Именно поэтому мы пролетели мимо плей-офф, вот из-за такой игры. Просто надо ненавидеть проигрывать. И мне плевать, что матч не имеет значения. Вообще всё равно, просто выйдите и бейтесь. Некоторым ребятам очень сильно повезло, что сезон закончен и завтра уже не будет ни тренировок, ни матчей», — цитирует Боунесса пресс-служба клуба.

Две недели назад «Коламбус» шёл в зоне плей-офф, но шесть поражений в восьми последних матчах регулярки не позволили клубу рассчитывать на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

