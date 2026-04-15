«Этим ребятам просто плевать». Главный тренер «Коламбуса» раскритиковал игроков команды

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс раскритиковал игроков своей команды после поражения в последнем матче регулярного сезона от «Вашингтон Кэпиталз» (1:2).

«Да просто посмотрите на статистику матча! Три хита, 23 потери… Не знаю, вернусь ли я в команду в следующем сезоне, но если вернусь, то поменяю эту культуру. Этим ребятам — им просто плевать. Поражения для них неважны. Ну как можно выходить и вот так играть? Мне следовало сделать это ещё месяц назад. Но именно поэтому мы оказались там, где оказались. Именно поэтому мы пролетели мимо плей-офф, вот из-за такой игры. Просто надо ненавидеть проигрывать. И мне плевать, что матч не имеет значения. Вообще всё равно, просто выйдите и бейтесь. Некоторым ребятам очень сильно повезло, что сезон закончен и завтра уже не будет ни тренировок, ни матчей», — цитирует Боунесса пресс-служба клуба.

Две недели назад «Коламбус» шёл в зоне плей-офф, но шесть поражений в восьми последних матчах регулярки не позволили клубу рассчитывать на участие в розыгрыше Кубка Стэнли.