Фетисов дал совет Александру Овечкину после завершения сезона в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что на месте капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отыграл бы в НХЛ ещё сезон. Контракт 40-летнего россиянина со столичным клубом завершился по окончании регулярного сезона.

«Я бы настоятельно рекомендовал Овечкину остаться ещё на один сезон в «Вашингтоне». Я говорил с ним об этом. Сил у него достаточно. Надо захотеть, готовиться к новому сезону и отыграть, побить рекорд. Ну и постараться выиграть Кубок Стэнли с командой. Всё может быть красиво — прямо вижу это», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.