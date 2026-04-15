«Ну и ладно, шайбы придут!» Егор Сурин — о нуле голов в нынешнем плей-офф КХЛ

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что не переживает из-за отсутствия голов в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В текущем плей-офф на счету 19-летнего форварда лишь две результативные передачи в девяти матчах.

— С точки зрения игры у вас в этом плей-офф вроде бы всё хорошо, но…

— Голов нет? (Улыбается.)

— Да. Что не получается?

— Ну и ладно, голы придут! Моменты есть, это самое важное. Самое главное — приносить пользу команде. Если мы выиграли, значит, всё сделали правильно, — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

«Локомотив» в первом раунде обыграл «Спартак» (4-1), а во втором раунде прошёл «Салават Юлаев» (4-0).