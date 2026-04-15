Канадец из «Локомотива»: везде, где бы мы ни играли в КХЛ, всегда шумно, кипят страсти

Канадский нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз заявил, что на аренах клубов Континентальной хоккейной лиги всегда отличная поддержка местных болельщиков.

— Что вы думаете об атмосфере в Уфе?

— Везде, где бы мы ни играли в КХЛ, всегда шумно, кипят страсти. Здесь замечательные болельщики и отличная атмосфера, в которой приятно играть.

— Можете сравнить болельщиков в Уфе и в Ярославле?

— В Ярославле отличные болельщики! Как я уже сказал, на всех стадионах царит крутая атмосфера, но мы любим наших болельщиков, мы любим нашу арену, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.