«Это потрясно». Канадский нападающий «Локомотива» — об игре Радулова
Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз высказался об игре нападающего Александра Радулова. В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» опытный хоккеист отметился голом и двумя передачами.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4) 0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5) 0:3 А. Радулов – 58:27 (en) 0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)
— Александр Радулов забивает, раздаёт ассисты — и всё это в 40 лет. Что вы думаете о его игре?
— Он ведёт нас за собой, зажигает нас весь сезон. Радулов снова проводит великолепный год, продолжает играть на высоком уровне. Это потрясно. Здорово, что такой парень есть в нашей команде, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Радулов набрал 10 (4+6) очков в девяти матчах.
