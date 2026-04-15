«Это потрясно». Канадский нападающий «Локомотива» — об игре Радулова

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз высказался об игре нападающего Александра Радулова. В четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» опытный хоккеист отметился голом и двумя передачами.

— Александр Радулов забивает, раздаёт ассисты — и всё это в 40 лет. Что вы думаете о его игре?

— Он ведёт нас за собой, зажигает нас весь сезон. Радулов снова проводит великолепный год, продолжает играть на высоком уровне. Это потрясно. Здорово, что такой парень есть в нашей команде, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Радулов набрал 10 (4+6) очков в девяти матчах.