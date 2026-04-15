«Сибирь» подписала новые контракты с вратарями Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новые контракты с 28-летними вратарями Антоном Красоткиным и Михаилом Бердиным. Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения с Красоткиным рассчитан на три года, с Бердиным на два года.

Антон Красоткин перешёл в «Сибирь» в 2020 году и выступает за новосибирскую команду на протяжении шести сезонов. На сегодняшний день в его активе 208 матчей за «Сибирь», из них девять Красоткин сыграл «на ноль». Всего за карьеру Антон провёл 297 матчей в КХЛ, показатель отражённых бросков голкипера составляет 91,7%.

Михаил Бердин пополнил состав новосибирского клуба по ходу сезона-2025/2026, провёл за «Сибирь» 20 матчей и впервые в своей карьере сыграл «на ноль». Всего за карьеру Михаил провёл 127 матчей в КХЛ, процент отражённых бросков – 91,6%.

Материалы по теме
Официально
«Сибирь» подписала новый контракт с главным тренером Ярославом Люзенковым
Комментарии
