Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым

«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым
Комментарии

«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым. Как сообщает пресс-служба клуба, срок нового соглашения — один сезон.

28-летний нападающий провёл свой лучший сезон в КХЛ. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Петьков набрал 20 очков — забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3». Кирилл находится в лидерах «Амура» по броскам в створ, силовым приёмам и отборам шайбы.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Петькова 285 матчей, в которых нападающий набрал 87 очков — забросил 47 шайб и отдал 40 результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android