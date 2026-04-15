«Амур» подписал новый контракт с нападающим Кириллом Петьковым. Как сообщает пресс-служба клуба, срок нового соглашения — один сезон.

28-летний нападающий провёл свой лучший сезон в КХЛ. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Петьков набрал 20 очков — забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+3». Кирилл находится в лидерах «Амура» по броскам в створ, силовым приёмам и отборам шайбы.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Петькова 285 матчей, в которых нападающий набрал 87 очков — забросил 47 шайб и отдал 40 результативных передач.