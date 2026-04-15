Байрон Фрейз поделился мыслями о возможном сопернике «Локомотива» в полуфинале плей-офф

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз поделился мыслями о возможном сопернике ярославского клуба в полуфинале плей-офф КХЛ, который определится в паре «Авангард» — ЦСКА.

— Скорее всего, вашим следующим соперником будет «Авангард». В прошлом году вы играли с омичами, получилась очень тяжёлая и близкая серия. Что думаете о возможности вновь встретиться с «Авангардом»?

— Посмотрим, действительно ли нам придётся сыграть с ними. Будем готовиться. Мы знаем, в какой хоккей они играют. Но, как я уже сказал, мы провели отличный матч с «Салаватом», будем отталкиваться от этого и сосредоточимся на своей игре, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.