Игрок «Локомотива» объяснил, за счёт чего удалось «засушить» три матча серии с «Салаватом»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оценил серию с «Салаватом Юлаевым» (4-0), в котором ярославский клуб одержал три сухие победы.

— Что думаете об игре?

— Думаю, это наш лучший матч в серии. Все играли правильно, грамотно выполняли свою работу. Мы хотим продолжить в том же духе и в следующей серии.

— «Локомотив» сумел оставить свои ворота в неприкосновенности в трёх матчах серии с «Салаватом» из четырёх. За счёт чего удалось этого добиться?

— У «Салавата» очень хорошее первое звено. Ремпал — великолепный хоккеист, Родуолд, Броссо, Кузнецов — все эти парни в порядке. Так что нам нужно было сыграть лучше их первого звена. Но Исаев отлично справился. Мы хорошо играли в защите в прошлом году, хорошо играем в защите в этом. Продолжим в том же духе, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.