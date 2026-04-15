Игрок «Локомотива» объяснил, за счёт чего удалось «засушить» три матча серии с «Салаватом»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз оценил серию с «Салаватом Юлаевым» (4-0), в котором ярославский клуб одержал три сухие победы.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Что думаете об игре?
— Думаю, это наш лучший матч в серии. Все играли правильно, грамотно выполняли свою работу. Мы хотим продолжить в том же духе и в следующей серии.

— «Локомотив» сумел оставить свои ворота в неприкосновенности в трёх матчах серии с «Салаватом» из четырёх. За счёт чего удалось этого добиться?
— У «Салавата» очень хорошее первое звено. Ремпал — великолепный хоккеист, Родуолд, Броссо, Кузнецов — все эти парни в порядке. Так что нам нужно было сыграть лучше их первого звена. Но Исаев отлично справился. Мы хорошо играли в защите в прошлом году, хорошо играем в защите в этом. Продолжим в том же духе, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

