Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Канадский форвард ХК «Локомотив» поделился впечатлениями от игры в России
Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз заявил, что чувствует себя комфортно, выступая в КХЛ. Ярославский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» в серии из четырёх матчей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

— Вы провели хорошую серию, но что сами думаете о своей игре?
— Я мог бы сыграть значительно лучше. Я бы сказал, что этот матч стал моим лучшим в серии с «Салаватом». Мне нужно быть более стабильным, совершать больше блоков, быть своей лучшей версией.

— Что вы чувствуете, играя в России?
— Отлично! Прошлый сезон был потрясающим. Товарищи по команде — великолепные ребята, а Ярославль — просто улёт. Мне не на что жаловаться, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

