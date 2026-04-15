Канадский форвард ХК «Локомотив» поделился впечатлениями от игры в России

Нападающий «Локомотива» Байрон Фрейз заявил, что чувствует себя комфортно, выступая в КХЛ. Ярославский клуб вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв «Салават Юлаев» в серии из четырёх матчей.

— Вы провели хорошую серию, но что сами думаете о своей игре?

— Я мог бы сыграть значительно лучше. Я бы сказал, что этот матч стал моим лучшим в серии с «Салаватом». Мне нужно быть более стабильным, совершать больше блоков, быть своей лучшей версией.

— Что вы чувствуете, играя в России?

— Отлично! Прошлый сезон был потрясающим. Товарищи по команде — великолепные ребята, а Ярославль — просто улёт. Мне не на что жаловаться, — сказал Фрейз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.