Уилсон: недостаточно слов, чтобы описать, что Овечкин значит для меня и для «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о завершении сезона столичным клубом и о значимости российского нападающего Александра Овечкина для организации. Россиянин провёл свой последний матч за «Вашингтон» по текущему контракту. В последнем матче сезона «Кэпиталз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

«Немного странно так завершать сезон – не совсем то, что ожидалось. Ты выигрываешь игру, но всё, конец сезона, так что это немного расстраивает. В последнее время мы играли очень хорошо, просто нам, наверное, не хватило одной победы.

Я не думаю, что кто-то сейчас понимает, что произойдёт с Ови, но, очевидно, это огромная честь. Недостаточно слов, чтобы описать, что он значит для меня и для этой организации», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.