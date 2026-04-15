Уилсон: недостаточно слов, чтобы описать, что Овечкин значит для меня и для «Вашингтона»

Уилсон: недостаточно слов, чтобы описать, что Овечкин значит для меня и для «Вашингтона»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о завершении сезона столичным клубом и о значимости российского нападающего Александра Овечкина для организации. Россиянин провёл свой последний матч за «Вашингтон» по текущему контракту. В последнем матче сезона «Кэпиталз» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» (2:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Дженнер (Марчмент, Хайнен) – 20:27     1:1 Бовиллье (ван Римсдайк) – 30:46     1:2 Чикран (Уилсон, Овечкин) – 55:53 (pp)    

«Немного странно так завершать сезон – не совсем то, что ожидалось. Ты выигрываешь игру, но всё, конец сезона, так что это немного расстраивает. В последнее время мы играли очень хорошо, просто нам, наверное, не хватило одной победы.

Я не думаю, что кто-то сейчас понимает, что произойдёт с Ови, но, очевидно, это огромная честь. Недостаточно слов, чтобы описать, что он значит для меня и для этой организации», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.

