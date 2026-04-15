Плющев: не верю, что Никитин что-то выиграет с ЦСКА и в дальнейшем

Плющев: не верю, что Никитин что-то выиграет с ЦСКА и в дальнейшем
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что не верит в успех Игоря Никитина в качестве главного тренера ЦСКА. В первом сезоне после возвращения в армейский клуб ЦСКА уступает «Авангарду» во втором раунде плей-офф со счётом 1-3.

— Почему ЦСКА оказался не готов оказать достойное сопротивление «Авангарду»? Пресловутый недостаток времени для Никитина, которому всегда нужно время, чтобы создать чемпионскую команду?
— Что значит «создать команду»? Он её, во-первых, не с нуля собрал. ЦСКА не был где-то там в подвале Западной конференции, которая боролась за плей-офф. Он всё время был где-то наверху. Поэтому говорить о том, что ему нужно время… Наверное, когда он принимал команду, он должен был осознавать, что от него ждут результата. Тем более что команда укомплектована, в принципе, достаточно неплохими игроками. И на них можно рассчитывать.

Но вопрос другой: что в никитинском «Локомотиве», что в ЦСКА достаточно тяжёлая игра в отношении организации игры в атаке. И «Локомотив» сейчас достаточно тяжело идёт по плей-офф. А ЦСКА — уже я и говорить не буду. Тот стиль, который проповедует Никитин, он ему принёс успех с «Локомотивом», но я не думаю, что он может принести этот успех в ЦСКА. В ЦСКА немножко другая команда и другие гены. Поэтому не всё складывается так, как хотелось бы складываться для болельщиков и специалистов.

— То есть вы не верите в Никитина? Не верите, что что он что-то выиграет и в следующие сезоны тоже?
— Если честно, то да, — цитирует Плющева «Татар-информ».

Матч «Торпедо» — «Металлург» 15 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
